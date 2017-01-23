Борис Грызлов вышел из наблюдательного совета «Росатома»
Глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов вышел из состава наблюдательного совета «Росатома». Указ о назначении членов совета госкорпорации, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В новый состав также не вошел замгендиректора «Росатома» Юрий Яковлев. Вакантное место в совете занял руководитель службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев, гендиректор корпорации Алексей Лихачев является членом совета «по должности».
Председателем набсовета госкорпорации Путин в декабре назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко.
Борис Грызлов, возглавлявший совет до декабря, в конце года был освобожден от обязанностей и назначен членом наблюдательного совета. За несколько дней до этого Грызлова избрали председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Источник: РБК