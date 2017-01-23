Что нам рассказали о «Зените»

«Зенит» не очень любит говорить о своих деньгах. Однако благодаря УЕФА на мировом футбольном пространстве теперь царит «финансовый фейр-плей» и прозрачность. Международные организации рассказали нам о «Зените» больше, чем мы когда-либо знали.

В январе в публичном доступе оказались два отчета, рассказывающие о футбольной экономике европейских клубов: УЕФА опубликовала на своем сайте текст под названием The European Club Footballing Landscape, а консалтинговая компания Deloitte выпустила очередной ежегодный финансовый отчет Deloitte Football Money League, описывающий благосостояние европейских клубов в динамике с 2006 года. «Зенит» был упомянут и там, и там, и, поскольку официально об экономике петербургского клуба говорится редко, «Фонтанка» посчитала интересным разобраться, что мы теперь знаем о финансах команды с крупнейшим бюджетом в российском футболе.

Deloitte публикует свои финансовые отчеты с 2006 года, все они хранятся в открытом доступе, и параметры анализа меняются со временем (так, в последние годы в отчетах указывается статистика клубных социальных сетей). Неизменными остаются три ключевых параметра: DFML анализирует доходную составляющую ведущих европейских клубов с трех точек зрения: доходы от продажи прав на телетрансляции (Broadcast), коммерческие контракты (Commercial) и доходы в день матча (Matchday).

«Зенит» с показателем 196,5 млн евро в 2016 году улучшил свое положение на одну строчку и оказался на 17-м месте в Европе, между «Миланом» и «Вест Хэмом». Петербургский клуб – единственный из России, попадавший в DFML за 10 лет его существования. Общие доходы «Зенита» в 2015 году составили 196,5 млн евро (в 2014-м – 167,8 млн), разницу в 28,7 млн Deloitte объясняет практически двухкратным ростом доходов от прав на телетрансляции: 40,4 млн евро, 21% от общих доходов. Любопытно, что по этому показателю «Зенит» занимается последнее место в списке 20 самых доходных клубов Европы. Последний «Зенит» и по доходам в день матча (этот показатель складывается из стоимости билета, кукурузы на стадионе, продажи футболок с Халком или Цаллаговым): 10,3 млн евро, 5%.

Зато «Зенит» на 9-м месте по доходности от коммерческих контрактов: 145,8 млн евро, 74%. Отметим, что по этому процентному показателю «Зенит» первый с большим отрывом: ближайшие преследователи – с 58% – «Бавария» (342,6 млн евро) и ПСЖ (305,3 млн евро).

Нельзя не отметить грандиозные усилия «Зенита» по работе над увеличением доходности. У «Зенита» самая низкая средняя посещаемость и самый маленький стадион среди клубов, попавших в топ-20: в среднем на матчи «Зенита» ходят 16 813 человек; к примеру, средняя посещаемость «Барселоны» – 79 724. В России самые низкие в Европе доходы от прав на телетрансляции, и такой перевес в общей структуре доходов в пользу коммерческих (рекламных, партнерских и прочее) контрактов в случае «Зенита» вполне объясним: по сути, это единственная стратегия. «Зенит» уже попадал под финансовые санкции УЕФА: в мае 2014 года УЕФА оштрафовала «Зенит» на 12 миллионов евро за нарушения правил финансового fair play и запретила увеличивать расходы на заработную плату футболистов на протяжении двух финансовых отчетных периодов.

В «Зените» отдельно отметили «Фонтанке», что все контракты клуба с так называемой газовой группой признаны УЕФА релевантными, в целом доход от газовой группы составляет 50% от всех коммерческих контрактов. То есть половина из этих 145,8 миллиона евро пришли от различных структур «Газпрома», но клубу удалось убедить УЕФА, что это реклама, а не спонсорская помощь.

Рост доходов в клубе объясняют в том числе и призовыми 30 миллионами евро, которые «Зенит» получил от УЕФА за сверхуспешную кампанию в Лиге чемпионов осенью 2015 года (5 побед из 6 матчей).

DFML-2017 впервые приводит подробную статистику по социальным сетям (количество подписчиков в Твиттере подсчитывается с отчета DFML-2015, постоянный лидер – «Реал» Мадрид). Так, у «Зенита» наименьшее из звездной 20-ки количество фолловеров в Facebook (1 миллион), «Зенит» 18-й в Instagram (300 тысяч подписчиков), 19-й в Твиттере (800 тысяч подписчиков; меньше только у «Шальке-04»).

Консультанты Deloitte предсказывают ухудшение дел на следующий год: «Зенит» не попал в Лигу чемпионов и лишился серьезной части доходов. В качестве решения этой проблемы предлагается существенно повысить доходы в день матча. В этом отношении переезд на новый стадион на Крестовском острове может оказаться как никогда кстати (сегодня, 23 января, президент РФС Виталий Мутко напомнил, что первые матчи «Зенит» сыграет на новом стадионе уже в апреле: точные даты пока неизвестны, но в проекте календаря РФПЛ 2016 – 2017 в апреле «Зенит» играет дома в 22-м туре, 7 апреля, против «Анжи», и в 24-м туре, 21 апреля, с «Уралом»).

В отчете УЕФА «Зенит» упоминается несколько раз, и в первую очередь — в связи с «Газпромом». Газовая монополия входит в список компаний, спонсирующих больше одной команды в разных странах: «Газпром» – спонсор «Зенита» и немецкого клуба «Шальке-04». Лидер по этому показателю — авиакомпания Fly Emirates (6 клубов, включая «Реал» Мадрид и лондонский «Арсенал»).

Согласно УЕФА, «Зенит» также вошел в топ-30 клубов с максимальным доходом по итогам 2015 года: 15-е место с теми же самыми 196 миллионами евро.

В списке топ-20 клубов с максимальным поступлением средств от самой европейской лиги «Зенит» на 12-м месте: по итогам финансового 2015 года «Зенит» получил от европейской организации 35 миллионов евро (в 2014-м — 19 миллионов). Лидер списка — финалист Лиги чемпионов того года «Ювентус», 92 миллиона евро.

В списке клубов с самыми большими заработными платами «Зенит» был на 17-м месте: если верить УЕФА, «Зенит» в 2015-м тратил 113 миллионов евро (на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом; отметим, что этот показатель в следующих отчетах УЕФА будет снижаться: клуб в 2016 году покинули много зарабатывающие Халк, Гарай и Витсель). На первом месте в этом рейтинге «Барселона»: в столице Каталонии тратят на своих футболистов и персонал 340 миллионов евро в год.

Операционная прибыль «Зенита» составляет 57 миллионов евро, по этому показателю петербургский клуб занимает 9-е место.

Напомним, что еще одну цифру по финансам «Зенита» в прошлом году опубликовала «Фонтанка». Согласно отчету по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2015 году «Зенит» показал прибыль в 230 млн рублей при выручке в 10 млрд рублей. В 2014 году, наоборот, был зафиксирован убыток в 5,2 млрд рублей (такой убыток был связан в первую очередь с изменением курса валюты в 2014 году, клуб был вынужден пересчитать в соответствии с новым курсом свои обязательства по долгосрочным валютным кредитам», – отмечали в ФК «Зенит»). А последний раз положительный результат был показан в 2011 году.

Несомненно, эти высочайшие финансовые достижения «Зенита» в новейшей истории, отраженные в обоих отчетах, — результат удачной коммерческой деятельности и финансовые последствия успешной игры в Лиге чемпионов. Как верно отмечают аналитики Deloitte, непопадание в Лигу чемпионов 2015 – 2016 существенно ухудшит финансовые показатели, а как в финансовом отношении скажется переезд на новый стадион, сейчас не может сказать никто.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"