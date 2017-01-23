К ЧМ по футболу - 2018 у МЧС Петербурга появятся беспилотники

Городские спасатели к чемпионату мира по футболу – 2018 и Кубку конфедераций 2017 года отремонтируют пожарные части и закупят новую технику и форму.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, на сегодняшний день на переоснащение пожарных частей вблизи мест проведения соревнований и закупку новой техники уже рассмотрены заявки и согласованы сроки поставки.

В ближайшее время в распоряжение спасателей поступят беспилотники, новые катера, квадроциклы и другая техника. Также будет проведен капитальный ремонт пожарных депо, а сами спасатели получат новую, облегченную форму.

В общем, подготовку российских спасателей к мундиалю-2018 и Кубку конфедераций 2017 года 23 января обсудили во время встречи с делегацией из кризисного центра министерства иностранных дел и международного развития Французской Республики. Заседание прошло в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Техническим переоснащением пожарных частей сотрудники МЧС занимаются во всех городах России, которые будут принимать иностранных болельщиков. «Мы готовимся к этому событию уже не один год. Дополнительно размещаем на дорогах площадки для приземления воздушных судов для случаев экстренной эвакуации, проводим переоснащение новейшими образцами пожарной и аварийно-спасательной техники и экипировки всех подразделений, которые будут задействованы в обеспечении безопасности», – отчитался во время встречи начальник НЦУКС Виктор Яцуценко.