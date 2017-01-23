ФАС отменила тендер на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы 23 января отменила итоги закупки на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана на Малой Неве в Петербурге. Новый поиск подрядчика может занять еще 2-3 недели.

По информации «Фонтанки», основанием для решения ФАС стала публикация неполного комплекта технической документации. В связи с государственной важностью стройки около 15% техзадания относилось к информации для служебного пользования. Ее не опубликовали на портале. Соответственно, подрядчики, даже имеющие допуски ФСО и ФСБ, не смогли с ней ознакомиться. Это нарушает условия закупок, решила ФАС.

Теперь организатор конкурса ФГУП «Строительное объединение» управделами президента должен будет провести тендер заново. Не исключено, что предприятие сможет проигнорировать решение ФАС и заключить контракт с уже выбранной УК «Кредо». А затем — попытаться оспорить решение службы в суде. Такую схему зачастую практикуют комитеты Смольного.

Между тем жалоба ПСБ «Жилстрой», на основании которой ФАС приостановила тендер, также была признана необоснованной, рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Александр Желиостов. Проигравшее в тендере «ПСБ «Жилстрой» пожаловалось в ФАС 13 января. Компания посчитала, что конкурсная комиссия без оснований занизила ее оценку.

Согласно условиям тендера, на проспекте Добролюбова, 14, Петроградской стороны должны появиться здания Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана площадью 150 тысяч кв. м.

12 января «Строительное объединение» избрало подрядчиком УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания участвовала в строительстве нескольких резиденций президента страны.