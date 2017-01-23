В "Яндекс-деньгах" прокомментировали запрет собирать деньги на кампанию Навального

В НКО "Яндекс-деньги" отреагировали на сообщения о блокировке аккаунта Леонида Волкова, созданного специально для финансирования кампании оппозиционера Алексея Навального по выдвижению его в президенты.

"Режим банковской тайны запрещает финансовым организациям разглашать сведения о своих взаимоотношениях с клиентами. Но, действительно, закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно — в противном случае компания несет комплаенс-риски, – рассказала представитель пресс-службы "Яндекс-денег" Анна Ковылянская. – Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях. Это ограничение – стандарт для рынка электронных платежей. Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. Несогласие с изменением оферты, согласно п.12.4, означает отказ от использования кошелька. При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать Яндекс.Кассу для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах".

В компании также отметили, что аналогичные запреты на сборы в политических целях распространяются и на систему переводов PayPal, и на Qiwi.