Колпинец попал под уголовное дело за полумиллионный долг перед ребенком

Житель Колпино стал фигурантом уголовного дела за полумиллионный долг перед дочерью. 29-летний мужчина уже приговаривался к обязательной работе дворником в пожарной части, однако сумма долга в 480 тысяч рублей от этого не уменьшилась.

Как сообщают в УФССП по Петербургу, к приставам обратилась мама семилетней девочки. По ее словам, бывший супруг никак не участвует в жизни ребенка и не помогает финансово. Сотрудники колпинского отдела судебных приставов уведомили должника о возложенных на него финансовых обязательствах, однако он не озаботился ни поиском работы, ни уплатой хотя бы части долга.

В отношении родителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего его приговорили к 30 часам обязательных работ, которые он провел, подметая пожарную часть. Эта мера оказалась недостаточно эффективной, поэтому дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по 157 статье УК РФ (неуплата средств на содержание детей).