Главный тренер «Зенита» — пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю
Пятое место по количеству матчей в Лиге чемпионов занял главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. На счету румынского специалиста 103 игры в самом престижном европейском клубном турнире, информирует официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
68 матчей Луческу сыграл в Лиге чемпионов будучи главным тренером «Шахтера», 3 – «Интера», 26 – «Галатасарая», 6 – «Бешикташа». Вторым в этом списке среди тренеров, когда-либо работавших в Российской футбольной премьер-лиге, идет бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев (16-е место в общем списке с 56-ю матчами).