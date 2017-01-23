Акцию против передачи Исаакия РПЦ власти вынудили провести в форме встречи с депутатами

Смольный отказал организаторам акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ в возможности провести ее в гайд-парке на Марсовом поле 28 января. Об этом "Фонтанке" сообщил депутат Максим Резник. По его словам, в комитете по вопросам законности и правопорядка Смольного сообщили, что в этот день и в это время подано слишком много заявок от сторонников передачи Исаакия церкви, в связи с чем желающие митинговать против не поместятся на площадке для митингов. По словам депутата, оргкомитет акции принял решение провести ее в формате встречи с депутатами.

"Мы будем настаивать на том же месте и времени. Видимо, власть боится, что соберётся слишком много людей. Письмо с уведомлением о встрече с депутатами мы направим Сергею Умнову (главе ГУ МВД) и омбудсмену Александру Шишлову в эту среду. Всем, кто хочет прийти, мы рекомендуем надеть синюю ленту, чтобы узнать друг друга", – отметил Резник.

Он добавил, что на встречу с депутатами придут также актёр Иван Краско, доктор Лев Щеглов, экс-директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский и журналист Лев Лурье.