Навальный: «Яндекс.Деньги» заблокируют «президентский» кошелек, испугавшись Центробанка

НКО «Яндекс.Деньги» предупредила владельца аккаунта Леонида Волкова о блокировке его счета, который был открыт для сбора средств на кампанию за регистрацию Алексея Навального как кандидата в президенты РФ.

Алексей Навальный сообщил о проблемах с кошельком в своем блоге. «Яндекс.Деньги» 20 января уведомили о блокировке владельца аккаунта и сторонника Навального Леонида Волкова, который и организовал общественную кампанию по сбору средств. Заблокировать кошелек в организации пообещали в течение пяти дней, если его не перестанут использовать в «указанных целях». Кошелек, согласно информации из запроса Волкова в адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, использовался «для приёма денежных средств на финансирование общественной кампании в поддержку выдвижения Алексея Навального на выборах президента РФ, которые предположительно пройдут в марте 2018 года». В «Яндекс.Деньгах» предположили, что эта цель может быть расценена регулятором, как «противоречащая законодательству о выборах». Регулятором финансовой деятельности «Яндекс.Денег» является Центробанк.

По словам Навального, уже через неделю после начала сбора средств организация предупредила оппозиционеров о просьбе ЦБ «под любым предлогом закрыть кошелёк Леонида Волкова».

Как уточняет Навальный, на сегодняшний день на его кампанию было собрано 12,7 млн рублей, из них через «Яндекс.Деньги» пришло более пяти миллионов. Добровольно закрывать счет оппозиционер и его соратники отказались, мотивируя это тем, что закон они не нарушали. «Мы ужасно любим и Яндекс, и Яндекс.Деньги (которые купил Сбербанк, надо различать — это две разные компании) и всех сотрудников Яндекса. Мы понимаем, что они долгие годы терпят головную боль в связи с тем, что нам удобно пользоваться их сервисами. Тем не менее добровольно закрывать счёт не будем. Мы не нарушали правил пользования, мы не нарушали закон, нас не за что закрывать», – пишет Навальный в своем блоге.

Теперь основатель ФБК требует разъяснений от главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и называет действия сотрудников ЦБ уголовным преступлением. Кроме того, вероятный кандидат в президенты РФ предлагает «Яндекс.Деньгам» «создать согласительную комиссию» и «рассмотреть юридические аспекты этого дела».