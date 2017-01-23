Еще
17:38 23.01.2017
Пришлите свою новость!
17:26
Колпинец попал под уголовное дело за полумиллионный долг перед ребенком
17:25
Главный тренер «Зенита» — пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю
17:24
Осетинская и Хаматова напомнят о «Желтых звездах»
17:20
Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию
17:19
Акцию против передачи Исаакия РПЦ власти вынудили провести в форме встречи с депутатами
17:09
Производство новых машин в России упало в 2016 году более чем на 7%
17:06
Навальный: «Яндекс.Деньги» заблокируют «президентский» кошелек, испугавшись Центробанка
17:00
Европейский университет: В Смольном недовольны перепланировками в здании на Гагаринской
16:53
Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в убийстве семьи медиков
16:45
Дрозденко рекомендовал подчиненным общаться с прессой
16:40
Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси
16:35
В России разблокируют популярный порносайт YouPorn
16:25
Мутко заявил, что «Зенит» сыграет на новом стадионе в апреле, а не в марте
16:23
Источник: Единороссам Петербурга запретили озвучивать свою точку зрения, если она противоречит партийной
16:12
Петербуржцы сдали на переработку почти 2,5 тысячи новогодних ёлок
16:06
Директор «Херсонеса» допустила ущерб заповеднику в случае передачи РПЦ
16:00
«ДП»: Пермская сеть «7я-Семья» выиграла суд против петербургской сети «7я-Народная семья»
15:54
СМИ: «Газпром» заморозит уровень дивидендов на три года и распродаст активы на 350 млрд
15:53
В Femen объявили о распаде движения
15:51
СМИ узнали причину отказа в разрешении на брак Никите Белых
15:43
"Квадрат": В Петербурге каждая вторая сделка с жильем сопровождается скидкой
15:39
У борта атомного крейсера «Адмирал Лазарев» утонул плавучий причал
15:36
Средняя цена за номер в петербургских отелях оказалась рекордной за последние пять лет
15:35
В Крыму в парке львов нашли мертвого
15:32
В Литве не нашли признаков госизмены в поездке школьников в Россию
15:26
Вывезенный из СССР уникальный автомобильный раритет продали с молотка
15:20
Медведев проиндексировал пенсии на 5,4%
15:14
РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"
15:11
Экономисты НИУ ВШЭ предупредили о непредсказуемых последствиях спада доходов
15:08
В Петербурге ожидаются заморозки и снег
15:00
В Петербурге из-за гриппа на карантин закрыли две детсадовских группы
14:53
Олимпиада ИТМО для школьников пройдет «ВКонтакте»
14:43
К уличному протесту строители М-11 могут вернуться через неделю
14:40
Единоросс предложил запретить детям ходить на крыши, кладбища и водяные скважины
14:37
КС отклонил жалобы «официального представителя ДНР при ООН»
14:30
Дело по поводу выселения семьи из-за строительства Серного моста приостановлено
14:20
Швыдкой: РПЦ нужно вернуть все, что ей принадлежало
14:19
В Купчино в парке нашли труп мужчины
14:12
Петербуржец с наркотиками устроил травести-шоу на Кузнецова
14:05
Два экс-депутата Госдумы сорвали последний срок выезда из квартир
13:58
Пьяный дебошир из ресторана пытался задушить полицейского в Петербурге
13:57
В «Пятерочке» обвешивали покупателей, но магазин не виноват
13:52
Петр Толстой: Авторы петиции об Исаакии - "артель напрасного труда"
13:50
Нежданные гости выломали дверь в "Гимназии петербургской культуры"
13:48
Не торопись, скользко!
13:46
У убегавшего от полицейских хулигана нашли крупную партию наркотиков
13:46
Кремль анонсировал доклад Сечина Путину о работе «Роснефти»
13:40
Инаугурацию Трампа в деталях можно увидеть на гигапиксельном фото
13:37
Ксения Соколова стала претендентом на место главы фонда Доктора Лизы
13:30
ВЦИОМ: Россияне отметили замедление роста цен
13:25
ФАС приостановил заключение контракта на строительство Верховного суда в Петербурге
13:14
В Кремле не знают о просьбе передать объекты «Херсонеса» РПЦ
13:08
Город без соли: Как городские службы спасают Петербург от гололеда
13:07
Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа
13:00
Песков: На повестке дня тема выборов президента России 2018 года не стоит
12:57
Что произошло на трассе М-11?
12:53
Смольный подал иск к «Метрострою» на 420 млн рублей
12:49
В Лапландии выбрали смотрителя северного сияния
12:46
На Урале чиновник выдал сироте сделанный из шпал дом
12:36
Европейский университет хотят выселить из здания на Гагаринской
12:33
Крымская епархия вновь нацелилась на объекты заповедника «Херсонес»
12:28
Дочь Хиллари Клинтон вступилась за сына Трампа
12:25
Власти Москвы запретили митинг против декриминализации побоев в семье
12:22
Промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9 процента
12:13
Госдума отложила рассмотрение законопроекта об облегчении условий содержания подследственных
12:11
Полина Осетинская: Если бы не страх, люди вышли бы на митинги
12:06
Контракты по «Силе Сибири» на 8 млрд выиграло микропредприятие из Томска
12:00
«ДП»: Владельцы офисов и складов в Петербурге повышают цены
11:58
В озере Долгое нашли тело пропавшего подводного охотника
11:56
Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
23.01.2017 17:20

Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность за оперативную помощь всем, кто помог собрать средства для оплаты поездки спортсменов Валентины Жагот и Евгения Борисова на чемпионат Европы по парагребле indoor (гребля на концептах), который пройдет в начале февраля во Франции.

Напомним, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился к горожанам за помощью в сборе средств для петербургских парагребцов. Чтобы спортсмены смогли отправиться на ЧЕ необходимо было собрать 47 тысяч 20 рублей (для оплаты перелета, проживания, питания, стартового взноса для участия и трансфера). Парагребцы не могли рассчитывать на поддержку петербургского комитета по физической культуре и спорту, так как эта дисциплина в российском паралимпийском спорте официального пока не зарегистрирована.

«Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит за отзывчивость и поддержку спортсменов всех, кто делал пожертвования на платформе Planeta.ru и отдельно благодарит Леонида Левнева, который уже не первый раз оказывает своевременную помощь петербургским паралимпийцам», – поблагодарили в фонде.

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 5 февраля в Париже. Петербургские парагребцы, многократные призеры всероссийских и международных соревнований Валентина Жагот (слабовидящая спортсменка) и Евгений Борисов (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата) будут бороться за звание лучших в гребле indoor.

«Indoorrowing – это и есть гребля, просто она проходит в закрытых помещениях на концептах (тренажерах). Отличие в том, что здесь нет никаких командных гонок и не мешают природные факторы, как на открытой воде. Каждому гребцу эти тренажеры знакомы как родные, в межсезонье мы все на них занимаемся», – пояснила Валентина Жагот.

В прошлом году Валентина Жагот стала первой петербургской спортсменкой с инвалидностью, которая одержала победу на этих соревнованиях. «Надеемся, что она сможет вновь занять лидирующую позицию, а Евгений Борисов также станет призером и успешным дебютантом», – выразили надежду в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39

Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей

Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ЖК «Образцовый квартал 2»
20.01.2017 17:40

ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
ЖК "Малая Невка"
20.01.2017 17:39

Ленстройтрест построит на Петровском острове два жилых комплекса бизнес-класса

Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове. Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию
Библиотека для слепых отмечает 90-летие
Фонд «Долго и счастливо» предлагает нарисовать счастливую старость
В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
В петербургском метро активировались лжеволонтеры
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
На благотворительном губернаторском приёме собрали 7 млн для лечения детей
Петербургские бездомные получили подарки от жителей города
Ветерану труда требуется помощь
Помогите спасти жизнь сироте
Когда равный защищает равного
Жизнь на волоске
Как не причинить добро
Мирон хочет видеть мир двумя глазами
Чемпионам по парагребле нужна помощь
Первый год старой-новой школы
Жить в 79
Собака воспитана – счастливы все
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Не торопись, скользко!

Екатерина Кураева/"Фонтанка.ру"

ГИБДД остановила акцию протеста на трассе М-11

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Восемь расчетов тушили полыхавший автосервис на Васильевском

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.