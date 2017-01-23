Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность за оперативную помощь всем, кто помог собрать средства для оплаты поездки спортсменов Валентины Жагот и Евгения Борисова на чемпионат Европы по парагребле indoor (гребля на концептах), который пройдет в начале февраля во Франции.

Напомним, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился к горожанам за помощью в сборе средств для петербургских парагребцов. Чтобы спортсмены смогли отправиться на ЧЕ необходимо было собрать 47 тысяч 20 рублей (для оплаты перелета, проживания, питания, стартового взноса для участия и трансфера). Парагребцы не могли рассчитывать на поддержку петербургского комитета по физической культуре и спорту, так как эта дисциплина в российском паралимпийском спорте официального пока не зарегистрирована.

«Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит за отзывчивость и поддержку спортсменов всех, кто делал пожертвования на платформе Planeta.ru и отдельно благодарит Леонида Левнева, который уже не первый раз оказывает своевременную помощь петербургским паралимпийцам», – поблагодарили в фонде.

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 5 февраля в Париже. Петербургские парагребцы, многократные призеры всероссийских и международных соревнований Валентина Жагот (слабовидящая спортсменка) и Евгений Борисов (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата) будут бороться за звание лучших в гребле indoor.

«Indoorrowing – это и есть гребля, просто она проходит в закрытых помещениях на концептах (тренажерах). Отличие в том, что здесь нет никаких командных гонок и не мешают природные факторы, как на открытой воде. Каждому гребцу эти тренажеры знакомы как родные, в межсезонье мы все на них занимаемся», – пояснила Валентина Жагот.

В прошлом году Валентина Жагот стала первой петербургской спортсменкой с инвалидностью, которая одержала победу на этих соревнованиях. «Надеемся, что она сможет вновь занять лидирующую позицию, а Евгений Борисов также станет призером и успешным дебютантом», – выразили надежду в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».