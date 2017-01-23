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23.01.2017 17:55
1 Комментариев

Стартап Юремонт меняет рынок ремонта автомобилей

Автомобильный стартап стал незаменимым инструментом для ремонта авто
Стартап Юремонт меняет рынок ремонта автомобилей

Очередной стартап меняет рынок ремонта автомобилей! Казалось бы, в этой сфере уже всё придумано, частично монополизировано, но новый продукт Uremont.com меняет правила, причём заинтересованы в данном продукте как автолюбители, так и автосервисы. Давайте разберемся, как это работает.

При очередном ремонте или техническом обслуживании автомобиля перед автовладельцем возникает вопрос, где отремонтироваться, как определить реальную стоимость ремонта и как не ошибиться в выборе правильного автосервиса. Uremont.com позволяет автовладельцу получать скидки на ремонт даже в официальных дилерах до 70% за счёт конкуренции автосервисов за возможность выполнить ремонт для клиента. А автосервисы получают возможность напрямую общаться с целевым клиентом, существенно экономя на рекламе.

Покупателю достаточно выйти на онлайн трибуну и сказать, что ему нужно, а в ответ он получит предложения от автосервисов: отсортированные, проверенные, с реальными отзывами и рейтингами, останется только выбрать наиболее подходящий вариант − это реальная рыночная конкуренция, когда все автосервисы находятся в равных условиях и могут напрямую взаимодействовать с покупателями.

ООО "МИГАС"
ООО "МИГАС"

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Именно такие принципы взяты за основу при создании проекта Uremont.com – площадка, где любой автовладелец может оставить заявку на ремонт или обслуживание автомобиля и получить в ответ предложения более чем от 2000 автосервисов, зарегистрированных на портале. Система рейтингов и отзывов поможет не ошибиться в выборе правильного автосервиса. Перед тем, как записаться на ремонт, автовладелец может в онлайн чате пообщаться с мастером-приемщиком выбранного автосервиса или посмотреть видеообзор автосервиса.

Честная конкуренция среди автосервисов позволяет существенно сэкономить на ремонте автомобиля. Разброс цен на одинаковые работы может отличаться в несколько раз. Uremont сотрудничает не только с частными и сетевыми СТО, но и с официальными дилерами, а значит удобство сервиса смогут оценить и те, у кого гарантийный автомобиль.

Отправить заявку сейчас.

ООО "МИГАС"
ООО "МИГАС"

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комментарии пользователей (1)
Grsl
23 января 2017 г. 19:00
Давно есть сервис Fixam с таким же функционалом, от сервисов обычно пишут боты с ценой "От..."
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