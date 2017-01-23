Европейский университет: В Смольном недовольны перепланировками в здании на Гагаринской

В Европейском университете прокомментировали расторжение администрацией Петербурга договора на аренду помещения на Гагаринской улице, 3.

Как рассказали корреспонденту "Фонтанки" 23 января в вузе, еще в 2013 году университет запланировал провести реконструкцию дворца Кушелева-Безбородко, который арендует у города. Начальная стоимость инвестпроекта превысила 2 млрд рублей, его согласование наметили на февраль 2017 года. Между тем комитет по имущественным отношениям Смольного провёл проверки деятельности Европейского университета и выявил несогласованные перепланировки:

"Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок. Важно отметить, что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены",- отмечают в вузе.

Отметим, что на данный момент Европейский университет оспаривает расторжение договора с КИО в арбитражном суде, о чем ранее сообщала "Фонтанка".