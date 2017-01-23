Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в убийстве семьи медиков

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве семьи медиков в Шушенском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю.

Подозреваемого задержали в Кировском районе Красноярска. ​В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия.

Накануне, 22 января, в полиции получили сообщение об обнаружении в одном из частных домов поселка Шушенское тел двух человек​ с рублеными ранами головы. Как позднее сообщал Следственный комитет, ими оказались 64-летняя женщина (кардиолог) и ее 35-летний сын (стоматолог). Следствие назвало главным подозреваемым 23-летнего молодого человека, который является вторым сыном погибшей. Подозреваемый имеет психическое заболевание.

СК по данному факту возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).