Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси
Направлявшийся в Самару пассажирский самолет Boeing 757 авиаперевозчика Azur Air вынужденно сел в Новосибирске с неисправностью шасси. Борт направлялся из Пхукета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.
Чартерный рейс из Таиланда должен был сесть на дозаправку в Новосибирске. На борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.
После вылета из аэропорта Пхукета на взлетной полосе были обнаружены некие фрагменты. Как выяснилось, произошло «частичное разрушение пневматики левой стойки шасси», рассказала агентству представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.
СК начал по данному факту доследственную проверку. Решается вопрос об устранении неисправности у самолета или предоставлении пассажирам резервного борта.
Источник: РБК