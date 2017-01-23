Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси

Направлявшийся в Самару пассажирский самолет Boeing 757 авиаперевозчика Azur Air вынужденно сел в Новосибирске с неисправностью шасси. Борт направлялся из Пхукета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

Чартерный рейс из Таиланда должен был сесть на дозаправку в Новосибирске. На борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа.

После вылета из аэропорта Пхукета на взлетной полосе были обнаружены некие фрагменты. Как выяснилось, произошло «частичное разрушение пневматики левой стойки шасси», рассказала​ агентству представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.

СК начал по данному факту доследственную проверку. Решается вопрос об устранении неисправности у самолета или предоставлении пассажирам резервного борта.