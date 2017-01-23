Ветерану труда требуется помощь

Галина Петрова – ветеран труда. Всю жизнь проработала, что называется, на «мужской» работе, что не могло не сказаться на её здоровье. Сейчас пенсионерке требуются слуховые аппараты, которые государство при той степени тугоухости, которая у Галины Ивановны, бесплатно не предоставляет. Женщина надеется на помощь неравнодушных людей.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» открыл сбор средств для Галины Ивановны Петровой

Галина Петрова, 76 лет.

Тугоухость второй степени. Требуются два слуховых аппарата.

Стоимость 60050 руб, собрано 2041 руб. Не хватает 58009 руб.

Галина Ивановна настоящая труженица, всю жизнь проработавшая на серьёзной «мужской» работе. Она — одна из тех самых хрупких советских женщин в оранжевых спецовках, которые клали шпалы, скалывали лед, разгружали вагоны и отлично управлялись с ломом.

Родилась Галина Ивановна в Уссурийске в огромной семье. Получать образование было негде и некогда, поэтому, закончив семь классов, пошла трудиться и помогать родителям.

«Вы знаете, хоть я и была простой рабочей, всегда очень ответственно относилась ко всему, — рассказывает она. — Начальство меня уважало, премии получала регулярно. Ветеран труда».

В Петербург Галину Ивановну два года назад перевезла дочь Татьяна. Пенсионерке было уже сложно справляться с хозяйством самостоятельно, муж давно умер.

Тяжёлый неженский труд не мог не сказаться на здоровье. Сейчас у Галины Ивановны вторая степень тугоухости. Она плохо различает звуки, не может даже смотреть телевизор, всё сливается в сплошной шум. Но людям с такой потерей слуха государство с 2013 года аппараты не оплачивает.

У Галины Ивановны ситуация ещё сложнее. Специфика её болезни такова, что слышать она будет только при наличии аппаратов на обоих ушах. Купить два аппарата, общей стоимостью 60 тысяч 50 рублей, семья не в состоянии. Пенсия самой Галины Ивановны чуть более 15 тысяч рублей. Дочь – вдова, в самом ближайшем будущем сама уже станет пенсионеркой.

Галина Ивановна надеется на помощь незнакомых людей. Ей очень хочется полноценно жить, общаться, быть в курсе событий. Без слуха её возможности серьёзно ограничены.

О том, как помочь Галине Ивановне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/73/.