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23.01.2017 16:35

В России разблокируют популярный порносайт YouPorn

Адвокату Алексею Клецкину удалось добиться разблокировки порносайта YouPorn, доступ к которому был ограничен по решению Первореченского районного суда Владивостока от 9 июня 2016 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Клецкин заявил, что он совместно с международной юридической компанией из Канады добился отмены судебного решения, так как при оформлении дела были допущены серьезные процедурные нарушения. Адвокат отметил, что пока на территории страны сайт все еще не работает по причине того, что «в России бюрократия неторопливая».

Источник: «Газета.Ru»


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