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23.01.2017 16:25

Мутко заявил, что «Зенит» сыграет на новом стадионе в апреле, а не в марте

Первый официальный матч на стадионе «Крестовский» «Зенит» проведет в апреле, а не в марте. Об этом на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, заявил вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«В апреле мы проводим первый тестовый матч, там будет две игры до Кубка конфедераций, сыграет две игры "Зенит". Сейчас полная готовность с точки зрения адаптации к чемпионату – закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон. Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА», — добавил Мутко.

В декабре сообщалось, что Минспорта планирует провести первый матч с участием болельщиков на стадионе Крестовского острова в конце марта. В апреле «Зенит» дома сыграет два матча: в рамках 22 тура чемпионата России с «Анжи» (7 апреля) и в рамках 24 тура с «Уралом» (21 апреля). Кубок конфедераций пройдет в июне.


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