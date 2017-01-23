Источник: Единороссам Петербурга запретили озвучивать свою точку зрения, если она противоречит партийной

Депутатам ЗакСа Петербурга от "Единой России" запретили общаться с прессой по проблемным вопросам, об этом сообщили "Фонтанке" несколько парламентариев на условиях анонимности. По словам народных избранников, об этом было объявлено в ходе внеочередного заседания фракции в пятницу, 20 января.

При этом депутаты расходятся в определении того, что именно им запретили. Один из собеседников "Фонтанки" сказал, что депутатов всего лишь попросили быть аккуратнее в комментариях СМИ. Другой источник отметил, что единороссов попросили не высказывать своё личное мнение, если оно противоречит позиции партии. По словам третьего депутата, с журналистами им поручено общаться через пресс-службу.

В свою очередь, руководитель фракции Александр Тетердинко подтвердил, что заседание действительно было, но что именно там обсуждалось, он не сказал и от комментариев отказался. По словам же спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, тот не в курсе подобного запрета и не присутствовал на заседании фракции.

Отметим, что причиной для такого распоряжения, очевидно, стало выступление единоросса Юрия Бочкова в эфире "Фонтанки.Офис" 19 января. Высказывая своё мнение о передаче Исаакиевского собора, политик сообщил, что не считает нужным торопить процесс. В то же время ЗакС с подачи "Единой России" и ЛДПР утвердил 18 января обращение к министру культуры с просьбой ускорить передачу храма. На следующий день после эфира на "Фонтанке" пресс-служба партии распространила уже новое заявление Бочкова, согласно которому тот требует как можно скорее передать Исаакий РПЦ. Стоит добавить, что многие представители "Единой России" в кулуарах высказываются против резонансного решения губернатора Георгия Полтавченко, однако из-за партийной дисциплины не могут озвучить это публично.

Напомним, в конце декабря 2016 года в Смольном приняли постановление о передаче Исаакиевского собора РПЦ.