Директор «Херсонеса» допустила ущерб заповеднику в случае передачи РПЦ
Вопрос о передаче Симферопольской и Крымской епархии объектов историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» нужно отложить, так как это может нанести вред памятнику и не позволит ему дальше развиваться. Об этом заявила директор музея Светлана Мельникова, передает ТАСС.
По ее словам, именно такую позицию высказало Министерство культуры России. Мельникова рассказала, что заявление епархии было «по формальному признаку отклонено». Но директор не исключила, что церковь обратится с повторной просьбой о передаче ей музея-заповедника, передает РИА Новости.
Директор музея рассказала, что, когда принимается решение о передаче объекта, готовится и дорожная карта его реализации. «Пока я такой карты не вижу. Наверное, от этой темы нужно спокойно отказаться», — пояснила Мельникова.
Мельникова отметила, что церковь требует 24 здания заповедника, а это «практически все объекты» музея. Директор добавила, что церковь имеет право претендовать на объекты музея, потому что ранее они были частью монастыря Святого Владимира.
Директор «Херсонеса Таврического» отметила, что в случае положительного решения по этому вопросу музей должен будет получить «соответствующие помещения», где он сможет разместиться. Как пояснила Мельникова, музею будет нужно «специализированное здание», в которое будут перенесены службы музея, передает ТАСС.
Мельникова отметила, что «Херсонес Таврический» входит в список особо ценных объектов культуры в качестве археологического комплекса, поэтому «разрывать его территориально — это неправильно».
Крымская епархия просит передать ей 24 объекта национального заповедника «Херсонес Таврический», который находится в Севастополе. Об этом заявлял 21 января в интервью телеканалу НТС протоиерей Сергий Халюта. Он отметил, что епархия захотела заняться развитием музея, и рассказал, что у нее есть концепция развития. «Это строительство современного музейного комплекса», — сказал он. Протоирей добавил, что в подвале монастыря хранятся экспонаты музея, что для верующих неприемлемо.
Он отметил, что епархия занимается подготовкой документов для исполнения федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Источник: РБК