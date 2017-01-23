Директор «Херсонеса» допустила ущерб заповеднику в случае передачи РПЦ

Вопрос о передаче Симферопольской и Крымской епархии объектов историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» нужно отложить, так как это может нанести вред памятнику и не позволит ему дальше развиваться. Об этом заявила директор музея Светлана Мельникова, передает ТАСС.

​По ее словам, именно такую позицию высказало Министерство культуры России. Мельникова рассказала, что заявление епархии было «по формальному признаку отклонено». Но директор не исключила, что церковь обратится с повторной просьбой о передаче ей музея-заповедника, передает РИА Новости.

Директор музея рассказала, что, когда принимается решение о передаче объекта, готовится и дорожная карта его реализации. «Пока я такой карты не вижу. Наверное, от этой темы нужно спокойно отказаться», — пояснила Мельникова.

Мельникова отметила, что церковь требует 24 здания заповедника, а это «практически все объекты» музея. Директор добавила, что церковь имеет право претендовать на объекты музея, потому что ранее они были частью монастыря Святого Владимира.

Директор «Херсонеса Таврического» отметила, что в случае положительного решения по этому вопросу музей должен будет получить «соответствующие помещения», где он сможет разместиться. Как пояснила Мельникова, музею будет нужно «специализированное здание», в которое будут перенесены службы музея, передает ТАСС.

Мельникова отметила, что «Херсонес Таврический» входит в список особо ценных объектов культуры в качестве археологического комплекса, поэтому «разрывать его территориально — это неправильно».

Крымская епархия просит передать ей 24 объекта национального заповедника «Херсонес Таврический», который находится в Севастополе. Об этом заявлял 21 января в интервью телеканалу НТС протоиерей Сергий Халюта. Он отметил, что епархия захотела заняться развитием музея, и рассказал, что у нее есть концепция развития. «Это строительство современного музейного комплекса», — сказал он. Протоирей добавил, что в подвале монастыря хранятся экспонаты музея, что для верующих неприемлемо.

Он отметил, что епархия занимается подготовкой документов для исполнения федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».