СМИ: «Газпром» заморозит уровень дивидендов на три года и распродаст активы на 350 млрд

«Газпром» заморозит уровень выплаты дивидендов в ближайшие три года на уровне 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджет газовой монополии на 2017-2019 годы, который есть в распоряжении агентства.

Помимо заморозки дивидендов, компания в 2017 году планирует распродажу активов, которая, согласно документу, должна принести «Газпрому» порядка 350 млрд руб. Компания также планирует увеличить объем заимствований в 2017 году на 53% по сравнению с прошлым годом (до 705 млрд руб.), следует из документа, одобренного советом директоров «Газпрома» в декабре 2016 года.

По словам двух осведомленных источников Bloomberg, окончательного решения по продаже активов и по временным рамкам этих сделок пока нет.

Представитель Газпрома отказался комментировать РБК планы по выплате дивидендов, продаже активов и заимствованиям «Газпрома», описанных в трехлетнем бюджете компании.

Согласно документу, в случае, если нефтяные цены (которые поддерживают цены на газ) останутся на текущих значениях, то компании придется увеличивать заимствования, чтобы обеспечить ликвидность и покрыть долговые обязательства. Увеличивать объемы заимствований компании придется даже при снижении инвестиционной активности.

Как отмечает Bloomberg, «Газпром» не предпринимал столь масштабной распродажи активов с 2010 года. Тогда «Газпром» продал 9,4% в компании НОВАТЭКе за 57,5 млрд руб. Оставшиеся у газовой монополии 9,9% в НОВАТЭКе тогда были выставлены на продажу. Сейчас рыночная стоимость этого актива составляет 215 млрд руб. Доля «Газпрома» в НОВАТЭКе может быть кандидатом на продажу, говорит агентству Bloomberg аналитик Raiffeisen Андрей Полищук. По словам источников Bloomberg, «Газпром» действительно рассматривает продажу доли в НОВАТЭКе как один из сценариев.

В 2015 году общий размер дивидендов, выплаченных «Газпромом», составил 186,784 млрд руб., при этом на долю государства пришлось 93,429 млрд руб.

Как заявил 20 января на встрече с президентом Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, по итогам 2016 года доля «Газпрома» на европейском газовом рынке составила рекордные 34%. В начале 2017 года компания несколько раз обновляла исторический рекорд по суточным поставкам газа в дальнее зарубежье — как рассказал Миллер Путину 20 января, последний рекорд установился на объеме 627,2 млн куб. м.