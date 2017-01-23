В Femen объявили о распаде движения

Движения Femen на Украине распалось в 2015 году, сообщает «Апостроф» со ссылкой на активистку Яну Жданову.

«Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сказала она.

Она пояснила, что нынешняя деятельность движения имеет с Femen мало общего.

«Сейчас Femen — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — сказала активистка.

По ее мнению, распад движения начался в 2015 году, когда появились «самопровозглашенные» лидеры, из-за чего девушки «перессорились».

В свою очередь лидер движения Femen на Украине Анна Гуцол пояснила, что Femen не организация, а движение, и оно существует, пока есть люди, готовые участвовать в его акциях.