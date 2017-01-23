СМИ узнали причину отказа в разрешении на брак Никите Белых

Никита Белых и Екатерина Рейферт не могут заключить брак в СИЗО в связи с тем, что невеста является свидетелем по делу, по которому ведется следствие в отношении экс-губернатора Кировской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Это стало «формальным препятствием» для брака, добавил источник. Адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что ему об этих причинах «ничего не известно». По его словам, указанная причина не может быть основанием для отказа.

В декабре 2016 года администрация СИЗО отказала в проведении бракосочетания экс-губернатора Кировской области и Екатерины Рейферт из-за того, что в «Лефортово» потеряли разрешение на заключение брака, выданное следователем. Тогда Белых заявил, что свадьба будет невозможна, пока документ не будет найден. «Может быть, свадьбу проведем завтра, может быть, через неделю. Зависит от того, когда найдется бумага», — подчеркнул он.

О намерении Никиты Белых сочетаться браком, находясь в СИЗО, стало известно летом прошлого года. Белых обратился к руководству СИЗО с вопросом о получении разрешения на брак с 30-летней девушкой по имени Екатерина Рейферт. В октябре следователь одобрил прошение, однако администрация позднее отказала в проведении церемонии вследствие «технических причин».

Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в Москве 24 июня. Его обвинили в получении взятки в €400 тыс. Вскоре после ареста он был отправлен в отставку Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия».