Средняя цена за номер в петербургских отелях оказалась рекордной за последние пять лет

Средняя цена за номер в сутки в гостиничной сети Петербурга в 2016 году достигла рекордных показателей за последние пять лет. Несмотря на небольшое снижение спроса, это позволило перебить прошлогодние показатели доходности за номер.

Как сообщили в консалтинговой компании JLL, минувший год стал рекордным для гостиничного бизнеса Северной столицы по многим показателям. Большинство отельеров получили возможность повышать цены. По данным аналитиков, подорожание особенно затронуло недорогие отели. В 2016 году гостиницы в среднем, несмотря на снижение нагрузки, значительно — до трех тысяч рублей – повысили цену за номер.

При этом самая большая динамика по показателю RevPAR (оценивает качество работы отеля и эффективность управления номерным фондом) за прошлый год наблюдалась в гостиницах уровня «выше среднего», где результат 2015 года был превышен на 24,3% и достиг 4,3 тысячи рублей.

Сегмент люксовых гостиниц отстает ненамного: здесь RevPAR составил 9,7 тысячи рублей (годовой рост – 21,5%). Несмотря на то, что аналитики отмечают небольшое снижение загруженности гостиниц, именно отели категории «пять звезд» пользовались наибольшей популярностью у туристов, посетивших Северную столицу в новогодние праздники.

Впрочем, не у всех отельеров дела шли успешно. Например, открытие первого в России отеля сети Jumeirah было отложено на неопределенный срок, и вместо запланированных 400 брендированных номеров в Петербурге появилось лишь 314.

Однако в целом успешный сезон 2016 года побудил игроков гостиничного рынка заявить столько же новых номеров в 2017 году. В числе особо ожидаемых проектов этого года в компании JLL называют второй в России отель южнокорейского холдинга Lotte Group.