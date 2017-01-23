У борта атомного крейсера «Адмирал Лазарев» утонул плавучий причал

Экипаж атомного крейсера Тихоокеанского флота «Адмирал Лазарев» остался без сообщения с берегом после затопления конструкций плавучего причала. Происшествие произошло в Фокинском городском округе Приморского края, где базируются корабли Тихоокеанского флота.

Как стало известно «Фонтанке», плавучий причал начал тонуть ночью 23 января и к утру практически полностью скрылся под водой. В результате происшествия никто не пострадал, однако моряки атомного крейсера полностью остались без сообщения с берегом. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Частичное подтопление конструкций плавучего причала не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота», – сообщил начальник отдела пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«В настоящее время на месте работают специалисты управления аварийно-спасательных работ флота, причал будет восстановлен к утру 24 января», – добавил офицер.

Отметим, что происшествие произошло на следующий день после празднования Дня инженерных войск. Начальник Морской инженерной службы Главного командования ВМФ России полковник Николай Воробьев сообщил 22 января, что «в 2016 году силами морских инженерных частей флотов и Каспийской флотилии было установлено 11 плавучих причалов общей протяженностью свыше 2500 метров. Этот объем работы выполнен в соответствии с ходом обновления корабельного состава Военно-морского флота и ставит перед собой задачу обеспечить на высоком качественном уровне базирование принимаемых в состав флота кораблей и подводных лодок различных классов».