В Крыму в парке львов нашли мертвого

На территории парка львов «Тайган» в Крыму в подсобном помещении нашли тело мужчины. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«В подсобном помещении на территории парка львов «Тайган» было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз.