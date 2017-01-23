В Литве не нашли признаков госизмены в поездке школьников в Россию

Генпрокуратура Литвы прекратила расследование об отдыхе школьников в России, сообщает РИА Новости.

В 2014 году в Литве генпрокуратура заподозрила вильнюсских школьников в государственной измене, начав расследование по делу о возможной помощи другому государству в действиях против Литвы. Об этом стало известно после того, как ученики вильнюсской школы нацменьшинств приняли участие в сборах в российских военизированных лагерях «Союз».

После более чем двух лет расследования прокуроры пришли к выводу, что «фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения, что другое государство могло оказать воздействие на Литву, нет». При этом отмечается, что в школах проводились обыски, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и видеокамеры, проводились допросы свидетелей.

В итоге окружная прокуратура Вильнюса решила прекратить досудебное расследование.