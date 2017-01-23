Медведев проиндексировал пенсии на 5,4%

С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы и вырастут на 5,4%. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Медведев пояснил, что страховая пенсия была проиндексирована на уровень инфляции 2016 года, а именно 5,4%. Медведев отметил, что на индексацию будет потрачено 230 млрд руб. и предусмотрена строка в законе о бюджете Пенсионного фонда России. «Деньги весьма значительные», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что средняя пенсия в 2017 году составит 13 тыс. 620 руб., что на 60% превысит прожиточный минимум пенсионеров. Голодец заявила, что задачей было сохранить «покупательную способность страховой пенсии», и, по ее словам, она достигнута.

Голодец также рассказала, что Министерство труда России готовит нормативный акт, который предполагает с 1 апреля 2017 года провести еще одну доиндексацию пенсий.

Как заявил 21 января глава Минтруда Максим Топилин, несмотря на возвращение к ежегодной индексации, пенсионные выплаты в течение трех лет продолжат снижаться. В Министерстве труда пояснили, что это связано с тем, что с 2016 года пенсии неработающих пенсионеров не были проиндексированы.

В 2016 году в России не проводились индексации пенсий по уровню инфляции 2015 года. Взамен пенсионеры России получили разовую выплату в размере 5 тыс. руб., которую решили выдавать с 13 по 28 января 2017 года.