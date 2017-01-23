Тротуары останутся без соли, держитесь

Как городские власти собираются победить гололед? В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин ответил на этот вопрос.

Что происходит на тротуарах Петербурга в связи с резкими температурными перепадами, можно судить по фоторепортажу «Фонтанки». Мы нашли чиновника, готового оперативно отвечать на вопросы типа "Доколе?".

- Вадим Валентинович, как вы сами оцениваете ту ситуацию, с которой в выходные и сегодня столкнулись пешеходы?

– У нас погода преподносит сюрпризы. Мы привыкли, что зимой должен лежать снег, дети кататься сна коньках, лыжах. Но после Нового года снега выпадает не так много, мы видим очередные температурные качели. Позавчера был минус, вчера — до +3, ночью опять температура понизилась. Сегодня днем опять повышается, близка к нулю, с крыш течет — с этим мы должны справляться, чтобы граждане безопасно ходили по тротуару. Но для нас что снег, что дождь — нормальные погодные условия, с которыми мы всегда работаем. Пошел дождь — пора открывать водоприемные устройства, снег — ликвидировать зимнюю скользкость. Вчера в конце дня был дождь, а ближе к утру температура ушла на минус, вода стала замерзать.

И в процессе уборки города у нас изменилась за 2 года технология. Мы раньше применяли до 200 тысяч тонн соли за сезон...

- Да, мы отлично это помним.

– Теперь мы соль не используем в чистом виде, только в составе песко-соляной смеси, чтобы песок не смерзался и был рассыпчатым. И этот песок мы сегодня применяем на наших тротуарах (15 млн квадратных метров). Там, где позволяет ширина тротуара, мы используем механизированный способ; это намного быстрее. Машины заправляются на пескобазах и с помощью дозаторов посыпают поверхность.

Но на трети тротуаров проводится только ручная уборка, и с каждым годом таких – больше. Поэтому песок доставляется либо самосвалами, либо фронтальными погрузчиками, и работники рассыпают с лопатой. Ну что делать...

- Способны без соли и реагентов полностью справиться с такой оттепелью, как сейчас?

– У нас хватит и техники и людей. Но обратите внимание: у нас подмерзают тротуары, с крыш капает, и основная скользкость образуется в местах водостоков. Мы прошли, просыпали песком, температура ушла на минус, но с крыш все еще течет. Это значит, что нам придется еще раз здесь пройти. И мы обязательно возвращаемся — но у каждой службы есть задание выполнить определенный объем за смену.

- Сейчас доля соли в песко-соляной смеси составляет 5 – 10%. Не предполагается ли увеличивать этот процент, учитывая ситуацию? И если да, то какое увеличение позволит избежать тех неприятных последствий, от которых мы ушли, отказавшись от соли два года назад?

– Мы раз и навсегда отказались, и наша позиция будет неизменна. Мы не хотим давать даже повода думать, что ради какого-то эффекта мы увеличим процент соли. Мы решили работать абразивными материалами — песком и крошкой — и остановились именно на этом варианте. Что значит добавить чуть-чуть соли? Это «чуть-чуть» у каждого свое, а потом мы все это видим на ботинках. Закон един для всех. От нас другой позиции нет.

- Редкий чиновник признается, что для выполнения своего объема работ ему не хватает ресурсов, рабочих рук и т. п. Поэтому просто уточним — правда ли, что расходы на один квадратный метр у вас составляют в год 100 рублей?

– Да, это так. Летом тратим меньше, зимой больше, потому что больше становится технологических операций, учитывается дежурство техники, стоимость противогололедных материалов, обслуживание, погрузка и вывоз снега — все это сюда входит.

Беседовал Николай Кудин, "Фонтанка.ру"

P. S.

В Петербурге ожидаются очередные температурные «качели». Ночью и днем 24 января в Северной столице пойдет мокрый снег, а температура опустится до -5 градусов. На дорогах и тротуарах опять будет гололедица.