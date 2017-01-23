РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"

Русская православная церковь (РПЦ) будет помогать людям, которые лишились работы из-за автоматизации и информатизации процессов на производстве. Об этом 23 января в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

«Церковь будет помогать… Я думаю, что церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным», – пояснил он.

По словам Легойды, пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли благом для человека информационно-технологический прорыв последних лет.

«Когда мы говорим об автоматизации, о роботах, многие представляют замену тяжелого физического труда машинным, но сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые “белые воротнички”», – указал он.

Легойда выразил мнение, что общество переживает «стадию отмирания многих профессий», в том числе в области образования и здравоохранения. Он добавил, что «человек может остаться без средств к существованию, независимо от того, как он образован».

В середине января в Сбербанке заявили, что планируют заменить роботами три тысячи сотрудников. Речь идет о роботе-юристе, который самостоятельно составляет исковые заявления по физическим лицам. В декабре в Сбербанке также предупредили, что в 2017 году уволят 8% персонала в связи с развитием онлайн-банкинга.

В свою очередь, президент Сбербанка Герман Греф на Давосском экономическом форуме 19 января сообщил, что к 2025 году штат Сбербанка может сократиться в два раза (с нынешних 330 тысяч человек) благодаря активному развитию дистанционного банковского обслуживания.

23 января свою помощь оставшимся без работы работникам Сбербанка предложила «Почта России». Как заявил генеральный директор «Почты» Дмитрий Страшнов, она «всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны».