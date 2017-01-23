РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"

Еще
17:40 23.01.2017
Пришлите свою новость!
17:26
Колпинец попал под уголовное дело за полумиллионный долг перед ребенком
17:25
Главный тренер «Зенита» — пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю
17:24
Осетинская и Хаматова напомнят о «Желтых звездах»
17:20
Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию
17:19
Акцию против передачи Исаакия РПЦ власти вынудили провести в форме встречи с депутатами
17:09
Производство новых машин в России упало в 2016 году более чем на 7%
17:06
Навальный: «Яндекс.Деньги» заблокируют «президентский» кошелек, испугавшись Центробанка
17:00
Европейский университет: В Смольном недовольны перепланировками в здании на Гагаринской
16:53
Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в убийстве семьи медиков
16:45
Дрозденко рекомендовал подчиненным общаться с прессой
16:40
Летевший в Самару Boeing 757 сел в Новосибирске с неисправным шасси
16:35
В России разблокируют популярный порносайт YouPorn
16:25
Мутко заявил, что «Зенит» сыграет на новом стадионе в апреле, а не в марте
16:23
Источник: Единороссам Петербурга запретили озвучивать свою точку зрения, если она противоречит партийной
16:12
Петербуржцы сдали на переработку почти 2,5 тысячи новогодних ёлок
16:06
Директор «Херсонеса» допустила ущерб заповеднику в случае передачи РПЦ
16:00
«ДП»: Пермская сеть «7я-Семья» выиграла суд против петербургской сети «7я-Народная семья»
15:54
СМИ: «Газпром» заморозит уровень дивидендов на три года и распродаст активы на 350 млрд
15:53
В Femen объявили о распаде движения
15:51
СМИ узнали причину отказа в разрешении на брак Никите Белых
15:43
"Квадрат": В Петербурге каждая вторая сделка с жильем сопровождается скидкой
15:39
У борта атомного крейсера «Адмирал Лазарев» утонул плавучий причал
15:36
Средняя цена за номер в петербургских отелях оказалась рекордной за последние пять лет
15:35
В Крыму в парке львов нашли мертвого
15:32
В Литве не нашли признаков госизмены в поездке школьников в Россию
15:26
Вывезенный из СССР уникальный автомобильный раритет продали с молотка
15:20
Медведев проиндексировал пенсии на 5,4%
15:14
РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"
15:11
Экономисты НИУ ВШЭ предупредили о непредсказуемых последствиях спада доходов
15:08
В Петербурге ожидаются заморозки и снег
15:00
В Петербурге из-за гриппа на карантин закрыли две детсадовских группы
14:53
Олимпиада ИТМО для школьников пройдет «ВКонтакте»
14:43
К уличному протесту строители М-11 могут вернуться через неделю
14:40
Единоросс предложил запретить детям ходить на крыши, кладбища и водяные скважины
14:37
КС отклонил жалобы «официального представителя ДНР при ООН»
14:30
Дело по поводу выселения семьи из-за строительства Серного моста приостановлено
14:20
Швыдкой: РПЦ нужно вернуть все, что ей принадлежало
14:19
В Купчино в парке нашли труп мужчины
14:12
Петербуржец с наркотиками устроил травести-шоу на Кузнецова
14:05
Два экс-депутата Госдумы сорвали последний срок выезда из квартир
13:58
Пьяный дебошир из ресторана пытался задушить полицейского в Петербурге
13:57
В «Пятерочке» обвешивали покупателей, но магазин не виноват
13:52
Петр Толстой: Авторы петиции об Исаакии - "артель напрасного труда"
13:50
Нежданные гости выломали дверь в "Гимназии петербургской культуры"
13:48
Не торопись, скользко!
13:46
У убегавшего от полицейских хулигана нашли крупную партию наркотиков
13:46
Кремль анонсировал доклад Сечина Путину о работе «Роснефти»
13:40
Инаугурацию Трампа в деталях можно увидеть на гигапиксельном фото
13:37
Ксения Соколова стала претендентом на место главы фонда Доктора Лизы
13:30
ВЦИОМ: Россияне отметили замедление роста цен
13:25
ФАС приостановил заключение контракта на строительство Верховного суда в Петербурге
13:14
В Кремле не знают о просьбе передать объекты «Херсонеса» РПЦ
13:08
Город без соли: Как городские службы спасают Петербург от гололеда
13:07
Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа
13:00
Песков: На повестке дня тема выборов президента России 2018 года не стоит
12:57
Что произошло на трассе М-11?
12:53
Смольный подал иск к «Метрострою» на 420 млн рублей
12:49
В Лапландии выбрали смотрителя северного сияния
12:46
На Урале чиновник выдал сироте сделанный из шпал дом
12:36
Европейский университет хотят выселить из здания на Гагаринской
12:33
Крымская епархия вновь нацелилась на объекты заповедника «Херсонес»
12:28
Дочь Хиллари Клинтон вступилась за сына Трампа
12:25
Власти Москвы запретили митинг против декриминализации побоев в семье
12:22
Промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9 процента
12:13
Госдума отложила рассмотрение законопроекта об облегчении условий содержания подследственных
12:11
Полина Осетинская: Если бы не страх, люди вышли бы на митинги
12:06
Контракты по «Силе Сибири» на 8 млрд выиграло микропредприятие из Томска
12:00
«ДП»: Владельцы офисов и складов в Петербурге повышают цены
11:58
В озере Долгое нашли тело пропавшего подводного охотника
11:56
Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
23.01.2017 15:14

РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"

Русская православная церковь (РПЦ) будет помогать людям, которые лишились работы из-за автоматизации и информатизации процессов на производстве. Об этом 23 января в интервью ТАСС рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

«Церковь будет помогать… Я думаю, что церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным», – пояснил он.

По словам Легойды, пока нельзя с уверенностью сказать, стал ли благом для человека информационно-технологический прорыв последних лет.

«Когда мы говорим об автоматизации, о роботах, многие представляют замену тяжелого физического труда машинным, но сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые “белые воротнички”», – указал он.

Легойда выразил мнение, что общество переживает «стадию отмирания многих профессий», в том числе в области образования и здравоохранения. Он добавил, что «человек может остаться без средств к существованию, независимо от того, как он образован».

В середине января в Сбербанке заявили, что планируют заменить роботами три тысячи сотрудников. Речь идет о роботе-юристе, который самостоятельно составляет исковые заявления по физическим лицам. В декабре в Сбербанке также предупредили, что в 2017 году уволят 8% персонала в связи с развитием онлайн-банкинга.

В свою очередь, президент Сбербанка Герман Греф на Давосском экономическом форуме 19 января сообщил, что к 2025 году штат Сбербанка может сократиться в два раза (с нынешних 330 тысяч человек) благодаря активному развитию дистанционного банковского обслуживания.

23 января свою помощь оставшимся без работы работникам Сбербанка предложила «Почта России». Как заявил генеральный директор «Почты» Дмитрий Страшнов, она «всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны».

Источник: Republic


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39

Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей

Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20

110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн

По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53

Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РПЦ пообещала помочь россиянам, уволенным "из-за роботов"
Банк РПЦ увеличил свой капитал на 448 млн рублей
Минтруд поддержал идею ограничить расчет за дорогие покупки наличными
Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными
Биржи США закрылись в плюсе
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
Цены на нефть растут
Доллар вырос на 8 копеек, евро - на 15
Биржи США закрылись падением
Фондовый рынок России закрылся в минусе
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Давос-2017: в атмосфере ужаса
На полпути к Нью-Йорку
Евгений Ясин: «Кудрин знает какие-то секреты»
Последняя капля Резервного фонда
Долги по налогам, ЖКХ и связи спишут принудительно
Нефть, 2017 год: кризис отменяется?
Будь проще, закон, и банкроты потянутся
Дешёвый оливье стал еще дешевле
Новогодний аврал для бюджета
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Не торопись, скользко!

Екатерина Кураева/"Фонтанка.ру"

ГИБДД остановила акцию протеста на трассе М-11

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина.

"Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

Турецкие пенсионеры прокатились с горки на тазиках после снегопада

Восемь расчетов тушили полыхавший автосервис на Васильевском

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
ПАО «Сбербанк России»
19.01.2017 13:25
Число пользователей интернет-банка Сбербанк Онл@йн в Северо-Западном банке превысило 3,9 млн
По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.
ПАО «Сбербанк России»
17.01.2017 15:27
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.01.2017 11:40
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
ПАО «Сбербанк России»
16.01.2017 14:47
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.