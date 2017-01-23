Экономисты НИУ ВШЭ предупредили о непредсказуемых последствиях спада доходов

Длительное сокращение реальных располагаемых денежных доходов россиян может привести к негативным последствиям не только для населения с низкими и средними доходами, но и для всего общества в целом. Об этом предупредили в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

«Если в ближайшее время не остановить этот процесс, он может достичь точки бифуркации, когда начнется рост дифференциации населения по уровню доходов. <…> Необходимо отдавать себе отчет, что неравенство доходов и благосостояния населения является одной из основных причин возникновения социальных, политических и экономических проблем зачастую с непредсказуемыми последствиями», – подчеркнули эксперты.

В докладе ВШЭ отмечается, что благосостояние представителей среднего класса и беднейших слоев населения «складывается в основном из цены на приватизированное и купленное ранее жилье». Как указали экономисты, с учетом падения цен на жилье в последние года, «россияне стали беднее минимум на четверть, <…> притом что ценовое дно далеко еще не пройдено».

«Главная проблема возможного роста концентрации доходов в результате снижения уровня жизни населения даже не в ограничении потребления продуктов питания и товаров длительного пользования, а в резком сокращении возможностей доступа к социальным стандартам: здравоохранению, образованию, общим навыкам и знаниям, включая доступ к российскому и мировому культурному наследию», – указали во ВШЭ.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», доля жителей РФ, считающих, что сейчас в стране есть экономический кризис, к середине января уменьшилась до 70% против 77% в ноябре 2016 года. При этом доля россиян, полагающих, что кризиса в России нет, напротив, увеличилась за тот же период с 14% до 19%. По мнению участников опроса, заметнее всего кризис проявляется «в росте цен на коммуналку и другое» и «снижении реальных доходов населения как минимум в два раза».

По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 года реальные доходы жителей РФ упали в годовом выражении на 5,8%, после снижения за весь 2015 год на 4,3%.

В середине января в РАНХиГС предупредили, что примерно треть жителей России рискует оказаться за чертой бедности. В докладе академии отмечалось, что в 2016 году около 70%россиян, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви.