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23.01.2017 15:08
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В Петербурге ожидаются заморозки и снег

В Петербурге прогнозируют очередные температурные «качели». Ночью и днем  24 января в Северной столице пойдет мокрый снег, а температура опустится до -5 градусов. На дорогах может образоваться лед.

Как сообщает ФГБУ ««Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 24 января в Северной столице будет около 0 градусов, а днем температура опустится до -3...-5 градусов. Также в городе на Неве ожидается снег и ветер до 11 м/с. На дорогах местами может быть сильная гололедица.

По информации комитета по благоустройству Смольного, за прошедшую неделю из города было вывезено 140 тысяч кубометров снега, а всего за сезон – около 1,4 млн кубометров.

С ноября месяца в Петербурге выпало около 142 см осадков.


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