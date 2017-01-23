В Петербурге ожидаются заморозки и снег

В Петербурге прогнозируют очередные температурные «качели». Ночью и днем 24 января в Северной столице пойдет мокрый снег, а температура опустится до -5 градусов. На дорогах может образоваться лед.

Как сообщает ФГБУ ««Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 24 января в Северной столице будет около 0 градусов, а днем температура опустится до -3...-5 градусов. Также в городе на Неве ожидается снег и ветер до 11 м/с. На дорогах местами может быть сильная гололедица.

По информации комитета по благоустройству Смольного, за прошедшую неделю из города было вывезено 140 тысяч кубометров снега, а всего за сезон – около 1,4 млн кубометров.

С ноября месяца в Петербурге выпало около 142 см осадков.