Олимпиада ИТМО для школьников пройдет «ВКонтакте»

Заочный этап олимпиады для учеников 7 – 11-х классов от университета ИТМО в Петербурге впервые пройдет при помощи социальной сети «ВКонтакте». Регистрация участников уже открылась и продлится до 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», для того, чтобы принять участие в олимпиаде Университета информационных технологий, механики и оптики, желающим школьникам необходимо вступить в сообщество соревнования и оставить заявку до 14 февраля. Заочный этап олимпиады начнется 15-го числа и завершится 28 февраля. За успешное участие ученики могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и подарки от социальной сети и университета.

Школьники смогут попробовать свои силы по математике, физике, химии, обществознанию, английскому языку и информатике. Участие можно принять сразу по всем дисциплинам.

Количество участников заочного этапа не ограничено, однако, согласно информации с официальной страницы олимпиады, этот этап пройдут не больше 45% учеников.

Представитель социальной сети считает, что в будущем через «ВКонтакте» можно будет даже принимать экзамены.

«На площадке существует множество инструментов: сообщества с возможностью подключить личные сообщения для прямого общения со студентами; сервис прямых трансляций, с помощью которого можно принимать экзамены и читать лекции; приложения сообществ, которые помогут провести тестирование или создать интерактивное учебное расписание, и многие другие», – объясняет руководитель пресс-службы «ВКонтакте» Евгений Красников.

Очный этап олимпиады запланирован на 25 марта.