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ГИБДД остановила акцию протеста на трассе М-11
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23.01.2017 14:43

К уличному протесту строители М-11 могут вернуться через неделю

Субподрядчики строительства высокоскоростной платной магистрали М-11 «сели за стол переговоров с генподрядчиком», – сообщил в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

Ранее в понедельник, 23 января, представители подрядных организаций с помощью грузовой техники перекрыли технологические подъезды к офису турецко-итальянской компании ICA, на трассе А-120 (между Тосно и Гатчиной, технологический съезд на трассу М-11).

В акции приняли участие два грузовика, хотя ранее сообщалось о нескольких десятках компаний, которые намерены протестовать.

По словам протестующих, сумма задолженности перед строителями составляет около 4 миллиардов рублей. Техника была убрана после вмешательства сотрудников ГИБДД. Участников акции пригласили на разговор представители ICA; они пообещали решить спорные вопросы. В ближайшие два дня субподрядчики предоставят генподрядчику полный список всех, кому не оплатили сделанную работу, после чего оплата должна будет производиться без посредников, напрямую субподрядчикам, уточнил господин Матягин. При этом лидер "Грузавтотранса" отметил: "если люди поймут, что их обманывают", то они снова будут блокировать работу генподрядчика "через неделю".

"Саму федеральную трассу мы перекрывать не собираемся. Даже не думаем об этом", – подчеркнул Владимир Матягин.

Трасса М-11 должна открыться к ЧМ-2018. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум "Магистраль двух столиц". В 2014 году "Магистраль двух столиц" стала победителем концессионного конкурса, который проводила ГК "Автодор". Работы ведутся на участке от КАД до пересечения с существующей трассой М10 в Новгородской области, его общая протяженность – около 140 километров. Из-за обилия рек, железнодорожных веток и существующих дорог концессионеру придется построить свыше 60 искусственных дорожных сооружений (мостов, развязок) и даже один тоннель.


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