Единоросс предложил запретить детям ходить на крыши, кладбища и водяные скважины

Запретить несовершеннолетним петербуржцам находиться на вокзалах, кладбищах и в подвалах домов без сопровождения взрослых предложил руководитель фракции «Единой России» в ЗакСе Северной столицы Александр Тетердинко. Он внес соответствующий законопроект в горпарламент.

Документ, который цитирует пресс-служба депутата, прописывает список мест, где дети не могут находиться без взрослых. Это, например, железнодорожные вокзалы, строящиеся объекты, подвалы домов. Есть также список мест, куда несовершеннолетние не должны допускаться в принципе: различные курительные, подножки транспорта, автосцепные устройства, крыши вагонов, места между вагонами поездов, крыши автомобилей, скважины питьевого водозабора, очистные сооружения и пожарные гидранты, мачты сотовой связи и электрические подстанции. В списке также и газораспределительные подстанции.

«Предложенные меры позволят снизить уровень детского травматизма, предотвратить совершение несовершеннолетними противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и иных объектах, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья», – считает депутат Тетердинко.

По его словам, родителей, чьи дети попадутся на нарушении данных запретов, будут штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Отвечать за проступки рублем будут и сами подростки, уже достигшие 16-летнего возраста.

Отметим, что документу еще предстоит рассмотрение ЗакСом.