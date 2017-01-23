КС отклонил жалобы «официального представителя ДНР при ООН»

Конституционный суд отклонил три жалобы «официального представителя Донецкой народной республики» Дмитрия Лысаковского, известного под псевдонимом Гудвин. Он был арестован в 2015 году в Москве по обвинению в рейдерском захвате здания.

Решения КС размещены 23 января на сайте суда. Обращения Лысаковского не свидетельствуют о нарушении его прав и не являются для допустимыми для рассмотрения, следует из бумаг.

В первой жалобе заявитель просил проверить статьи 109 и 217 Уголовно-процессуального кодекса (регулируют сроки содержания под стражей и порядок ознакомления с материалами уголовного дела). С точки зрения представителя ДНР, эти нормы позволяют растягивать срок содержания обвиняемых под стражей. Во втором заявлении Лысаковский спорил со статьями 14 и 90 УПК («Презумпция невиновности» и «Преюдиция»). Третья жалоба написана в соавторстве с другим заключённым под стражу, деятелем ДНР Петром Чихуном. Мужчины не удовлетворены статьёй 125 УПК о порядке рассмотрения жалоб. Он, как считают заявители, препятствует их обращениям в Конституционный суд.

КС все три документа отклонил. В первом случае служители Фемиды сослались на своё решение 2016 года, где уже рассуждали о сроках содержания под стражей. Тогда КС решил, что государство может отступить от строго оговоренных правил во имя «конституционно значимых ценностей», и от этой позиции судьи не отказываются. Оспаривая норму о презумпции невиновности, Лысаковский требует «оценки конкретных правоприменительных решений», чем КС заниматься не имеет права. Наконец, нет материалов, которые подтверждают «применение 125-й статьи Уголовно-процессуального закона в деле Лысаковского и Чихуна в указанном ими смысле».

Напомним, Дмитрий Лысаковский – юрист и финансист, в 2001 году окончил Европейский университет в Швейцарии. Весной 2014 года уехал на Донбасс, где позже участвовал в боевых действиях под позывным «Гудвин». Объявил себя «официальным представителем ДНР при ООН».

Уголовное дело против «Гудвина» возбуждено в апреле 2016 года. Оно связано с попыткой рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве.