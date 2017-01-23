Дело по поводу выселения семьи из-за строительства Серного моста приостановлено

Санкт-Петербургский городской суд приостановил производство по иску КРТИ к семье Новиченко, чей дом собираются снести в связи со строительством дороги и моста для ЧМ-2018.

Как рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, производство по делу приостановлено в связи с назначением дополнительной экспертизы.

О ситуации с выселением семьи Новиченко из их квартиры в доме номер 3 по Ремесленной улице «Фонтанка» подробна писала ранее.

Историческое здание расселяют для строительства моста и дороги с Васильевского острова на Петроградскую сторону. По контракту со городским правительством компания «СтройПлан» оценила жилплощадь семьи Новиченко в 1,69 млн рублей — это ниже кадастровой стоимости.

КРТИ выиграл иск о расселении в Петроградском районном суде, однако это решение, возможно, будет отменено по формальным признакам. Теперь делом занимается городской суд. Семья подала встречный иск, требуя равноценной компенсации, однако суд его не принял.

Кроме семьи Новиченко в доме остаются еще шесть нерасселенных семей.