Швыдкой: РПЦ нужно вернуть все, что ей принадлежало

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что Русской православной церкви (РПЦ) нужно "вернуть все, что ей принадлежало".

"Моя позиция такова, что Церкви нужно вернуть все, что ей принадлежало. Я имею в виду храмы. В этом есть некая историческая справедливость. Церковь — тот институт, который в значительной степени пострадал в результате революции. Но надо понимать, что в результате 1917 года пострадала не только РПЦ, но и целые социальные группы, включая крестьянство. Нельзя думать о том, что только РПЦ была институтом, подвергнутым репрессиям, геноциду в послереволюционные годы", — сказал М. Швыдкой журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о целесообразности передачи Исаакиевского собора РПЦ, он отметил, что "к такого рода вещам надо относиться осторожно".

"Тем более речь идет об объекте, который потребует огромных средств на его поддержание. Думаю, принимая подобного рода решения, надо думать не только об этических, религиозных обстоятельствах, но и о материальных", — заключил Швыдкой.