Два экс-депутата Госдумы сорвали последний срок выезда из квартир

Экс-депутаты, которые вовремя не покинули служебные квартиры, могут понести наказание, не исключила в беседе с РБК​ глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

«Жилье они по-прежнему не освободили. Сегодня-завтра будем принимать по ним решение», — сказала она.

Как ранее сообщал РБК председатель Госдумы Вячеслав Володин, не выехали экс-депутат от КПРФ Михаил Заполев и экс-депутат от ЛДПР Владимир Таскаев.

Как пояснил РБК член регламентного комитета единоросс Михаил Романов, экс-депутаты должны были покинуть служебные квартиры до минувшей пятницы, 20 января. «Они обещали выехать», — отмечал он. В противном случае управделами президента, с которыми бывшие парламентарии заключали договор о найме служебного жилья, будет вынуждено обратиться в суд для принудительного выселения Таскаева и Заполева, пояснял Романов.

Комментарий от пресс-секретаря УДП Елены Крыловой пока получить не удалось, по состоянию на 13.00 она не отвечала на звонки РБК.

Депутаты прежнего созыва Думы должны были покинуть служебное жилье до 5 декабря, но вовремя этого не сделали 18 человек. После того, как фамилии нарушителей были обнародованы комитетом по регламенту, большинство депутатов квартиры покинули. «Депутаты ведут себя недобросовестно. Совести у этих людей нет», — отмечал Романов.

Бывшие депутаты задержались в служебных квартирах, в частности, из-за необходимости менять школу их детям, объяснял ранее РБК член комитета по регламенту Виктор Пинский.

Ранее Володин рассказывал, что отдельные депутаты не платили за коммунальные услуги в служебном жилье в течение нескольких месяцев. На одном из прошедших заседаний Совета Госдумы спикер дал поручение фракциям составить списки депутатов-неплательщиков.