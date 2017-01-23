Петербуржец с наркотиками устроил травести-шоу на Кузнецова

Мужчину в женской одежде задержали в Красносельском районе Петербурга в минувшее воскресенье. При досмотре у него нашли не только парик, но и больше десятка пакетиков с наркотиком.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и области, оригинально одетый петербуржец вызвал подозрение у наряда вневедомственной охраны, когда тот патрулировал проспект Кузнецова. Почти в три часа ночи возле дома 23 стражи порядка заметили выходящего из машины мужчину в женском платье и парике. Странным был не только наряд, но и поведение. Предположительно, мужчина находился под действием наркотиков и занервничал, когда заметил патрульную машину.

Устроившего карнавал петербуржца задержали и доставили в отдел полиции, где в ходе досмотра у него было найдено 12 пакетиков с синтетическим наркотиком, общим весом более трех граммов.

Возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ (незаконное хранение наркотических и психотропных веществ).