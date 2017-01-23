В «Пятерочке» обвешивали покупателей, но магазин не виноват

ООО «Агроторг» (сеть супермаркетов «Пятерочка») освобождено от ответственности за обман покупателей. Такое решение 20 января принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нарушения были выявлены в ходе внепланового рейда, который провели инспекторы регионального управления Роспотребнадзора. Проверка расположенного в доме 84 по Гражданскому проспекту магазина установила, что в пакетах расфасованного мытого картофеля имелся недовес по 50 граммов. Расценив такой проступок как нарушение прав потребителя на получение достоверной информации о весе товара, надзорный орган наложил на торговую сеть административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Не согласившаяся с выводами чиновников компания обратилась в арбитражный суд. Ее юристы апеллировали к утвержденным правительством России Правилам продажи отдельных видов товаров, согласно которым дополнительное взвешивание расфасованных и упакованных изготовителем продовольственных товаров с указанием веса на упаковке не производится.

Служители Фемиды пришли к выводу, что виновником обвеса является производитель картофеля – астраханский индивидуальный предприниматель Анатолий Андросов. «В данном случае у ООО «Агроторг» отсутствовала обязанность по дополнительному взвешиванию товара, расфасованного производителем, поэтому его вина в доведении до потребителей недостоверной информации отсутствует», – констатировал судья Алексей Тетерин, отменяя постановление Роспотребнадзора о наложении административных санкций.