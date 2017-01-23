Пьяный дебошир из ресторана пытался задушить полицейского в Петербурге

Петербуржец, которого задержали из-за пьяного дебоша в одном из ресторанов в Невском районе, набросился на полицейского и попытался его задушить. Сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, заявление о драке в одном из ресторанов на улице Бадаева поступило дежурным в районе трех часов дня в воскресенье, 22 января. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал 43-летнего неработающего петербуржца, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям. Однако в служебной машине у стражей порядка возникли неожиданные проблемы: пьяный дебошир воспротивился «прекращению банкета». Он набросился на приставленного к нему «конвоира», ударил его и начал душить. Буйного пассажира удалось отцепить от полицейского и успокоить.

Пострадавший страж порядка вынужден был обратиться за медицинской помощью.