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23.01.2017 13:52

Петр Толстой: Авторы петиции об Исаакии - "артель напрасного труда"

Дискуссия вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) подогревается искусственно, авторы петиций в интернете не знают российских законов, по которым собор перешел в безвозмездное пользование РПЦ, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

Петицию против передачи Исаакиевского собора в Петербурге в пользование РПЦ подписали более 198 тысяч человек, следует из материалов на портале change.org.

"Абсолютно искусственно подогреваемая дискуссия вокруг передачи собора. Он был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко, не для того, чтобы там интеллигенция в белые ночи водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое, безусловно, должно служить Церкви", — сказал Толстой.

Он считает, что авторам петиции против передачи собора Церкви необходимо ознакомиться с принятым в 2010 году федеральным законом.

"Все те граждане, которые подписывают петиции... это называется "артель "Напрасный труд". Они обязаны исполнять закон. Пусть его сначала изучат, а потом бегут подписывать петиции. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью с одного дивана на другой обменивается сигналами sos и считает, что именно таким образом и будет управлять государством и обществом", — добавил зампред ГД.

Источник: РИА Новости


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