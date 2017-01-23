Нежданные гости выломали дверь в "Гимназии петербургской культуры"

Двух мужчин, так жаждавших посетить гимназию, что выломали входную дверь, задержали на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, воскресным утром (около семи) 22 января во вневедомственную охрану поступило сообщение о сработавшей тревожной кнопке в школе №32 "Гимназия петербургской культуры", расположенной по адресу: 2-я линия, 43.

Прибывшие на место гвардейцы обнаружили двух мужчин в возрасте 26 и 24 лет, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвали с петель металлопластиковую входную дверь в учебное заведение. Стоит отметить, что в выходной день занятия в школе не проводились и детей в помещении не было.

Сумма ущерба устанавливается.

Задержанные доставлены в 30-й отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.