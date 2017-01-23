Кремль анонсировал доклад Сечина Путину о работе «Роснефти»

Президент России Владимир Путин и глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин встретятся в понедельник, 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что встреча Путина и Сечина будет «публичной». По его словам, глава «Роснефти» расскажет президенту об итогах деятельности нефтегазовой компании за 2016 год и о планах по развитию «Роснефти». Он отметил, что «в эти дни» президент получит доклады от руководителей «крупных компаний, особенно энергетических», в которых будут отражены итоги 2016 года.

Кроме того, по его словам, Путин проведет совещание с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. С ним он планирует обсудить создание Авиационной коллегии, поручение о формировании которой было дано в 2016 году. Песков отметил, что Морская коллегия «оправдала себя». «По авиации было принято решение этим заниматься», — сказал Песков. Постановление о создании Авиационной коллегии было подписано премьер-министром России в декабре 2016 года. Данное ведомство будет сформировано при правительстве России.

Работа Авиационной коллегии будет направлена на улучшение координации действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, на организацию авиационной промышленности и воздушного транспорта, в которую входят разработка, производство, эксплуатация и продвижение на международных рынках отечественной гражданской авиационной техники. Кроме того, коллегия будет заниматься вопросами развития авиапромышленности. На данный момент развитие данной отрасли на уровне федеральных ведомств в правительстве координирует Дмитрий Рогозин.