У убегавшего от полицейских хулигана нашли крупную партию наркотиков

В Петербурге неадекватный мужчина пытался бежать при виде сотрудников Росгвардии. Когда его задержали и вывернули карманы, стало понятно, почему.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области, инцидент произошел около полуночи 20 января во Фрунзенском районе. Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, который находился пьяным в общественном месте и вел себя вызывающе. Когда машина ОВО остановилась рядом с нетрезвым горожанином, тот попытался сбежать, но был задержан и доставлен в 7-й отдел полиции.

В территориальном отделе полиции в присутствии понятых у 26-летнего мужчины в кармане куртки был обнаружен сверток со 161 г наркотика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 1, часть 4 (незаконное хранение наркотических и психотропных веществ), УК РФ.