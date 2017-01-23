Ксения Соколова стала претендентом на место главы фонда Доктора Лизы

Бывший обозреватель журнала GQ и экс-главный редактор журнала Esquire Ксения Соколова рассматривается в качестве основного претендента на пост главы благотворительного фонда «Справедливая помощь», рассказал РБК источник, знакомый с Соколовой, и подтвердил собеседник, близкий к руководству благотворительной организации. Ранее фонд возглавляла доктор Елизавета Глинка, которая погибла при крушении Ту-154 в конце декабря 2016 года.

Перед каждой поездкой в горячие точки Елизавета Глинка оставляла распоряжение о дальнейшей судьбе фонда, рассказал РБК источник в медицинских кругах. По словам другого собеседника РБК, Доктор Лиза считала правильным, чтобы фондом в случае ее гибели занималась именно Соколова. Соколова, скорее всего, согласится возглавить фонд, но ненадолго — на несколько месяцев, а затем будет искать человека, который будет заниматься благотворительной организацией на постоянной основе, рассказывает третий источник РБК в медицинских кругах.

Окончательного решения о назначении Соколовой еще нет, правление «Справедливой помощи» пока обсуждает, кто мог бы занять место Глинки, уверен источник РБК в другом крупном благотворительном фонде.

Представитель фонда Наталья Авилова рассказала РБК, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, но отметила, что Соколова давно сотрудничает со «Справедливой помощью». По словам Авиловой, Соколова помогла фонду переехать в Дом Милосердия на Новой Басманной, 26, где оказывается помощь, в том числе, раненым и тяжелобольным детям, пострадавшим из-за военного конфликта на востоке Украины. Дом открылся в августе 2015 года. Сама Глинка тогда рассказывала, что заявка на помещение для Дома была подана еще в 2008 году.

Авилова отметила, что Соколова поддержала Глинку и в то время, когда главу фонда критиковали за ее деятельность в связи с конфликтом в Донбассе: в конце 2014 года Соколова опубликовала интервью с Глинкой по портале «Сноб». «Почему женщина ездит на войну за детьми, а мужчины поливают ее за это дерьмом, сидя дома, в Москве или Германии, в тепле на диване?!» — сказала тогда Глинка в ответ на обвинения, что она помогает вывозить в Россию детей с востока Украины.

Еще один собеседник в фонде рассказал РБК, что после смерти Глинки благотворительной организации придется перестраиваться и «становиться более техничной». На время реформ было бы логично, если фонд возглавит Соколова, которая в курсе деталей благотворительной деятельности, уверен источник.

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию и потерпел крушение вблизи Сочи 25 декабря. Помимо Глинки на борту находились 92 человека: это артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороны и журналисты. Все они погибли.