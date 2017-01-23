ВЦИОМ: Россияне отметили замедление роста цен

Рост цен на основные категории товаров в конце 2016 года замедлился. К такому выводу, по данным ВЦИОМ, пришло большинство россиян. По наблюдениям граждан, продолжают дорожать в основном продукты.

По ощущениям жителей России, больше всего в декабре минувшего года подорожали мясо (48 пунктов), овощи и фрукты (47). Впрочем, рост цен в январе 2016 г. ощущался сильнее — 50 и 63 пункта соответственно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 23 января.

Почти половина россиян также заметила рост ценников молочной продукции (43 пункта), круп и макарон. Хотя резких скачков цен на эти продукты во втором полугодии не было. По ощущениям соотечественников, также снизился индекс роста цен на сахар, который упал с 41 пункта в январе 2016 года до 22 пунктов в декабре.

Самый низкий индекс роста цен на фрукты и овощи опрошенные предсказуемо отметили летом.

Наибольший показатель роста цен на коммунальные услуги россияне наблюдали в марте (57 пунктов) и в августе (56 пунктов) минувшего года. В мае и июне показатели в соответствии с сезонными колебаниями просели до 42 и 43 пунктов соответственно.

Самым дорогим месяцем, по оценкам жителей России, стал январь прошлого года, а к декабрю инфляция нормализовалась. Как отмечают эксперты ВЦИОМ, россияне заметили, что товары уже не дорожают с прежней скоростью, но расставаться с деньгами не спешат.