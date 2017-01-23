ФАС приостановил заключение контракта на строительство Верховного суда в Петербурге

Заключение контракта на строительство Верховного суда стоимостью 29,5 млрд рублей приостановлено 16 января Федеральной антимонопольной службой. Ранее победителем тендера признали УК «Кредо».

Как сообщил «Фонтанке» гендиректор ПСБ «Жилстрой» Александр Желиостов, заключение контракта было приостановлено в рамках рассмотрения жалобы компании от 13 января. Проектно-строительное бюро также претендовало на контракт по строительству суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана на Малой Неве, но проиграло. Теперь оно просит признать протоколы тендера недействительными и заново подвести его итоги.

Компания посчитала, что конкурсная комиссия необоснованно снизила ее баллы, говорится в жалобе ПСБ «Жилстрой». При оценке опыта не засчитали контракт с ГУССТ №1 при Спецстрое России на 4,9 млрд рублей. Из-за этого баллы упали с 14,5 до 10,9. Аналогичным образом с 20 до 10 были снижены баллы за квалификацию. Если бы не это снижение оценки, ПСБ «Жилстрой» стала бы победителем тендера, считают в компании.

Рассмотрение жалобы назначено на 23 января, рассказал Александр Желиостов.

Заказчиком комплекса Верховного суда на проспекте Добролюбова, 14, Петроградской стороны выступает ФГУП «Строительное объединение» Управделами президента. В тендер вошло строительство зданий Верховного суда, судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана площадью 150 тысяч кв. м. (http://www.fontanka.ru/2016/03/28/148/). Они должны появиться на Малой Неве к концу 2019 года. 12 января «Строительное управление» избрало подрядчиком УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания участвовала в строительстве нескольких резиденций президента страны.

25 января «Строительное объединение» должно подвести итоги конкурса на строительство жилья на 600 квартир на том же участке. Среди претендентов на контракт стоимостью 6,2 млрд рублей – также УК «Кредо» и ПСБ «Жилстрой».