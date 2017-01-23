В Кремле не знают о просьбе передать объекты «Херсонеса» РПЦ

Кремлю не известно о просьбе Крымской епархии передать ей 24 объекта национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я, к сожалению, не обладаю информацией относительно этого обращения», — сказал он. Песков отметил, что говорить об общем подходе касательно этого вопроса нельзя, поскольку «речь идет о целесообразности, которая обсуждается в каждом конкретном случае».

О том, что Крымская епархия обратилась с просьбой передать ей 24 объекта «Херсонеса Таврического», сообщил протоиерей Сергий Халюта в интервью телеканалу НТС. Это сможет помочь Министерству культуры и руководству заповедника инициировать «процесс подлинного развития национального заповедника», пояснил он.

По словам Халюты, епархия сейчас готовит документы для исполнения федерального закона № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».