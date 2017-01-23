Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Москва и Вашингтон согласовывают дату возможного телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры о возможности личного общения глав государств по телефону проходят по линии МИДа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что вопрос о личной встрече президентов пока не стоит. «Телефонный звонок согласовывается, какой-то более полной информации не обладаем», — подчеркнул он.

Ранее Песков сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в течение нескольких ближайших месяцев. В интервью Би-би-си официальный представитель президента заявил, что Кремль рассчитывает на налаживание хороших отношений с Вашингтоном и считает, что решить целый ряд проблем, стоящих перед Россией и всем миром, возможно только в сотрудничестве с США. Информация о возможной встрече Трампа и Путина появилась в прессе 15 января. Издание The Sunday Times сообщило, что первые личные переговоры глав государств могут пройти 20 января в Рейкьявике. Сам Дональд Трамп утверждал, что он готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время, после того как вступит в должность президента.